FW-OE: 24 neue Maschinisten für die Feuerwehren im Kreis Olpe

Lennestadt (ots)

Kürzlich endete für 24 Kameraden der Feuerwehren im Kreis Olpe der Lehrgang "Maschinist für Löschfahrzeuge". Der 44 Unterrichtsstunden umfassende Lehrgang fand in den Feuerwehrgerätehäusern Drolshagen, Grevenbrück und Maumke sowie auf diversen Außengeländen statt. Als "Maschinist" bezeichnet man zwar eigentlich den Fahrer eines Feuerwehrfahrzeuges, aber die Aufgaben gehen weit über das Fahren eines Feuerwehrfahrzeuges hinaus. Maschinisten müssen Feuerlöschkreiselpumpen, Stromerzeuger, Hochleistungslüfter, Tauchpumpen, Motorkettensägen sowie weitere, zahlreiche Gerätschaften sicher beherrschen und das auch in Extremsituationen. Man soll nicht nur "Routinearbeiten" kennen, sondern "Herr der Lage" bleiben und auch Ursachen beim Ausfall von Geräten erkennen und diese abstellen. Daher wurden im theoretischen Teil neben den technischen und physikalischen Grundlagen auch die Bedienung und Einsatzmöglichkeiten, aber auch Einsatzgrenzen der einzelnen Geräte vermittelt. Im praktischen Teil wurde der sichere Umgang mit den eingesetzten Geräten gefestigt, wobei die Geräte auch an ihre Leistungsgrenze gefahren wurden. Das Highlight der praktischen Ausbildung war die Wasserförderung über eine lange Wegestrecke mit einem größeren Höhenunterschied. Solche einsatztaktischen Maßnahmen mit Tragkraftspritzen oder Löschfahrzeugen sind eher eine Seltenheit, aber auch diese Aufgaben müssen dann sicher gemeistert und beherrscht werden. So mussten die Teilnehmer in Meggen von der Lenne aus eine ca. 750 Meter lange Wasserversorgung bis zu den Sauerland-Pyramiden aufbauen, wobei ein Höhenunterschied von ca. 70 Metern hinauf zur "Brandstelle" überwunden werden musste. Die Lehrgangsteilnehmer mussten selbst alle Schwierigkeiten berücksichtigen, die Förderstrecke errechnen und bestimmen wo die Verstärkerkraftspritzen gesetzt werden müssen. Vorausgegangen war eine Messung der Strecke, des Höhenunterschiedes und eine Überschlagsrechnung. Der Lehrgangsleiter, Brandoberinspektor Thomas Krippendorf (Maumke), welcher von zahlreichen Ausbildern der Feuerwehren Drolshagen, Finnentrop und Lennestadt sowie weiteren Helfern der teilnehmenden Feuerwehren unterstützt wurde, zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen der neu ausgebildeten Maschinisten. Mit ihrem Engagement und ihrer neu gewonnenen Expertise leisten die frisch ausgebildeten Maschinisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in unserer Region. An dem Lehrgang haben erfolgreich Fabian Aufmkolk, Clemens Jostes, Alexander Schwarte (alle Finnentrop), Patrick Brüser, Benjamin Epe, Tom Friedrichs, Tobias Huckestein (alle Olpe), Maximilian Büdenbender, Jan Hardenacke (alle Drolshagen), Marcel Busenius, Jan Luca Freing, Luca Hübner, Meik Kozik, Philipp Ritter, Phil Schröder (alle Attendorn), Rouven Heimes, Lars Henryk Nawrath, Julian Pfeil, Finn Püttmann, Justus Söbke, Janos Maximilian Stipp, Marcus Struwe und Sven Vorderbrück (alle Lennestadt) teilgenommen.

