Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Erster Waldbrand des Jahres für die Feuerwehr Lennestadt

Lennestadt (ots)

Die Feuerwehr Lennestadt wurde am heutigen Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Waldbrand in einer Fichtenschonung in Lennestadt - Saalhausen alarmiert. Vor Ort standen mehrere hundert Quadratmeter Waldboden in Flammen, zudem hatten einige etwa drei Meter hohe Fichten Feuer gefangen.

Durch den schnellen und koordinierten Einsatz mehrerer handgeführter Strahlrohre sowie eines Wasserwerfers von einem Tanklöschfahrzeug konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung, sodass das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht wurde.

Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lennestadt im Einsatz, unterstützt durch den Rettungsdienst des Kreises Olpe, das Deutsche Rote Kreuz Lennestadt sowie die Polizei. Die Löschgruppen Saalhausen, Kickenbach, Altenhundem, Meggen, Elspe und Grevenbrück waren mit zehn Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell