Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Kaminbrand sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Lennestadt (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Lennestadt zu einem Kaminbrand in einem Wohngebäude an der Brachter Straße in Oedingen alarmiert. Aufgrund der Nähe zum örtlichen Feuerwehrgerätehaus trafen die ersten Einsatzkräfte bereits kurz nach der Alarmierung zügig an der Einsatzstelle ein.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Kamin im oberen Drittel stark brannte. Der Kamin war bereits stark aufgeheizt, es bestand die Gefahr, dass dieser durch aufquellenden Ruß komplett dicht brannte. Eine Öffnung der Revisionsklappe war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, da diese rot glühte. Eine Öffnung hätte ein unkontrolliertes Austreten von Flammen und somit eine Ausbreitung des Brandes im Gebäude zur Folge haben können.

Zur Unterstützung wurde die Löschgruppe Oberelspe sowie die Drehleiter der Feuerwehr Lennestadt nachalarmiert. Der brennende Ruß im Kamin wurde sorgfältig über die obere Öffnung ausgekehrt und über die untere Revisionsklappe entnommen. Anschließend wurde das Brandgut außerhalb des Gebäudes abgelöscht.

Insgesamt standen vier Trupps mit Atemschutzgeräten bereit - verteilt auf die untere Revisionsklappe, das mittlere Geschoss, das Dachgeschoss sowie auf der Drehleiter. Alle Trupps arbeiteten mit angelegter, jedoch nicht angeschlossener Atemschutzmaske, um im Falle einer Brandausbreitung sofort eingreifen zu können. Zwei Löschangriffe wurden vorsorglich in Bereitschaft gebracht, auch über die Drehleiter war ein Löschangriff vorbereitet.

Der zuständige Schornsteinfeger wurde zur Einsatzstelle hinzugezogen und unterstützte die Maßnahmen. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Der Einsatz war gegen 00:10 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell