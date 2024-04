POL-F: 240422 - 0424 Frankfurt - Bundesautobahn 3: 11 ½ Erwachsene oder Achslastbeschwerung mal anders

Frankfurt (ots) - (jm/lei) Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Marihuana und Haschisch in nicht geringer Menge, sowie des illegalen Handels mit Kokain, hat die Kriminalpolizei in Offenbach am frühen Montagmorgen mit einem ...

mehr