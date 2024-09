POL-EL: Papenburg - VW beschädigt

Bad Bentheim (ots) - Am 4. September kam es in der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete das verschlossene schwarze Pedelec des Herstellers "SCOTT" am Bahnhof in Bad Bentheim. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 -77 66 00 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

