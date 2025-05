Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebesgut beschlagnahmt, Anlagebetrug, Körperverletzungen, mehrere Verkehrsunfälle, Brände

Reutlingen (ots)

Auf Anlagebetrüger reingefallen

Ein Ehepaar aus dem Kreis Reutlingen hat sich am Freitagmittag der Polizei anvertraut und mitgeteilt, dass sie seit Januar 2025 auf Anlagebetrüger reingefallen sind. Über das Internet wurden sie auf einfache Geldanlagen aufmerksam, weshalb sie über einen längeren Zeitraum immer wieder Überweisungen tätigten. Der Kontakt verlief ausschließlich online. Den Geschädigten wurde hier fortwährend vorgetäuscht, dass sie Wertsteigerungen erwirtschaftet hatten. Dies entpuppte sich schließlich jedoch als eine Betrugsmasche. Der über den gesamten Zeitraum entstandene Schaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich befinden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Dettingen a. d. Erms (RT): Heftiger Auffahrunfall

Ein Gesamtschaden in Höhe von 17.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen in Dettingen. Ein 19-Jähriger Lenker eines BMW fuhr gegen 2.40 Uhr in der Straße Am Heiligenbrunnen auf einen geparkten VW Golf einer 53-Jährigen auf, wodurch am BMW die Airbags auslösten. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilten sich die Fahrzeuge ineinander und mussten vom hinzugerufenen Abschleppdienst auseinandergezogen werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Esslingen (ES): Streit endet im Krankenhaus

Eine Platzwunde, ein Aufenthalt im Krankenhaus und ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sind das Resultat einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Personen, welche sich am frühen Samstagmorgen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Esslingen ereignet hat. Gegen 4.45 Uhr waren ein 39-Jähriger und ein 20-Jähriger in einer Kneipe am Bahnhof Esslingen in Streit geraten. Nachdem sie der Kneipe verwiesen wurden, ging die verbale Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz weiter. Hierbei schlug der 20-jährige Mann mit der Faust mehrfach auf den 39-Jährigen ein. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte bei beiden Personen eine erhebliche Alkoholisierung von jeweils beinahe zwei Promille festgestellt werden. Der 39-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klink verbracht. Der 20-jährige Mann sieht nun einer Strafanzeige wegen Körperverletzung entgegen, konnte jedoch im Anschluss an die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme den Nachhauseweg antreten.

Filderstadt (ES): Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein 29-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Filderstadt erlitten. Er befuhr gegen 15.40 Uhr mit seinem PKW Land Rover die K 1255 von Stetten kommend in Richtung Einmündung der L 1208. Dort bremste er sein Fahrzeug aufgrund der auf gelb wechselnden Lichtzeichenanlage ab. Dies bemerkte der dahinterfahrende 22-jährige Lenker eines PKW Audi offensichtlich zu spät und fuhr auf den Land Rover auf. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 15.000 Euro. Durch den Verkehrsunfall wurde der Rover-Lenker leicht verletzt. Er begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung.

Nürtingen (ES): Nach Körperverletzung Widerstand geleistet

Wegen mehrerer Straftaten ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 35-Jährigen, welcher am Freitagnacht erst eine Körperverletzung gegen einen 36-Jährigen beging und im weiteren Verlauf gegen die polizeilichen Maßnahmen der einschreitenden Polizeibeamten Widerstand leistete. Am Freitagnacht gegen 22 Uhr war der 35-Jährige mit einem 36-Jährigen in der Metzinger Straße in Streit geraten. In dessen Verlauf schlug der 35-Jährige mehrmals auf den 36-Jährigen ein, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 35-Jährige erheblichen Widerstand, bei welchem glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. Da bei dem renitenten 35-Jährigen zudem eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden konnte, verbrachte er die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung. Der 36-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt und nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht.

Notzingen (ES): Brandentwicklung beim Entfernen von Unkraut

Starke Rauchentwicklung hat am vergangenen Freitagnachmittag in Notzingen für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Gegen 13.40 Uhr gingen mehrere Notrufe wegen einer brennenden Hecke im Bereich der Rechbergstraße ein. Da vorerst nicht klar war, ob das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreifen könnte wurde ein Großaufgebot der Feuerwehr an die Einsatzörtlichkeit entsandt. Die Feuerwehr Notzingen konnte nach dem Eintreffen mit vier Fahrzeugen und insgesamt 21 Einsatzkräften den Brand auf die Hecke begrenzen und ein Übergreifen verhindern. Die zudem auf Anfahrt befindliche Feuerwehr aus Kirchheim, welche mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften besetzt waren, konnten daraufhin wieder abbestellt werden. Ursache für den Brand war das Hantieren mit einem Bunsenbrenner, um die Garageneinfahrt von Unkraut zu befreien. Aufgrund der hohen Hitzeentwicklung hatte sich in der Folge die unmittelbar daneben befindliche Hecke entzündet. Durch den Brand wurden letztlich ungefähr 40 Thuja-Pflanzen zerstört. Am angrenzenden Garagentor kam es lediglich zu Rußantragung. Bewohner der Nachbarschaft waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der Sachschaden kann zum aktuellen Stand noch nicht beziffert werden.

Tübingen (TÜ): Bei Streitigkeiten verletzt

Mittelschwere Verletzungen hat ein 28-Jähriger am späten Freitagabend im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung erlitten, nachdem er selbst zuvor bereits alkoholisiert in der Tübinger Innenstadt aufgefallen war. Der 28-Jährige hatte gegen 20.30 Uhr im Bereich eines Imbisses in der Karlstraße Kunden und Angestellte belästigt und Papiertücher angezündet, wobei kein Sachschaden entstand. Dem Störer wurde hier durch die Polizei ein Platzverweis erteilt, dem er auch Folge leistete. Im weiteren Verlauf des Freitagabends meldeten Zeugen gegen 22.35 Uhr eine Schlägerei in der Karlstraße. Nur wenige Meter neben dem erwähnten Imbiss war es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren männlichen Beteiligten gekommen. Der zuvor kontrollierte und der Örtlichkeit verwiesene 28-Jährige wies zahlreiche Verletzungen auf, die er durch die Auseinandersetzung davongetragen hatte. Ersten Ermittlungen zu Folge hatten zwei bis drei unbekannte Täter auf ihn eingeschlagen und auch eingetreten, wobei er Verletzungen im Gesichtsbereich und am Oberkörper erlitt. Die Täter flüchteten anschließend mit Fahrrädern aus der Karlstraße in unbekannte Richtung. Einer der Tatverdächtigen soll weiß gekleidet gewesen sein und fiel durch ein zerrissenes Oberteil auf. Der verletzte 28-Jährige musste durch den verständigten Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik transportiert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung übernommen.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Mit Lkw von Straße abgekommen (Zeugenaufruf)

Am Freitagmittag ist es auf Gemarkung Kirchentellinsfurt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem mehrere Leitpfosten und ein Verkehrsschild beschädigt wurden. Gegen 12.40 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Lkw mit Sattelauflieger die B 297 von Kirchentellinsfurt kommend in Fahrtrichtung Pliezhausen. Im Verlauf dieser Fahrtstrecke kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit mehreren Leitpfosten und einem Verkehrsschild. Durch starkes Gegenlenken seitens des Lkw-Fahrers konnte ein weiteres Abkommen von der Fahrbahn verhindert werden. Der Lkw geriet nunmehr auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Ein entgegenkommender weißer Kleinwagen musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten gab der Unfallverursacher an, dass er aufgrund von Müdigkeit kurz unaufmerksam gewesen sei. Bei dem vorliegenden Verkehrsunfallgeschehen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder durch das Fahrverhalten des Lkw gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07121 / 921-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.

Bodelshausen (TÜ): Diebesgut sichergestellt

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich Bodelshausen einen VW-Transporter kontrolliert, in welchem auf der Ladefläche mehrere entwendete Gegenständen festgestellt werden konnten. Der als LKW zugelassene VW Crafter wurde gegen 3.15 Uhr auf der B 27 zunächst einer verdachtsunabhängigen Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Ladefläche konnten hier mehrere Pedelecs, Fahrräder, Rasenmäher und weitere Gartennutzgeräte festgestellt werden. Im weiteren Verlauf konnte ermittelt werden, dass einige Gegenstände wegen Diebstahls zur Eigentumssicherstellung ausgeschrieben waren. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der VW Crafter mitsamt Ladung zur Durchführung der weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Der Transporter wurde daraufhin abgeschleppt. Der 64-jährige Fahrer des VW Crafter musste daraufhin seine Heimreise in öffentlichen Verkehrsmitteln antreten und muss sich nun entsprechend für das aufgefundene Diebesgut verantworten. Die Ermittlungen zur Herkunft der aufgefundenen Gegenstände wurden durch das Polizeirevier Rottenburg übernommen und dauern derzeit an.

Hechingen (ZAK): Fahrradfahrerin schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber ist eine 58-jähriger Fahrradfahrerin aufgrund ihrer schweren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in eine Klinik geflogen worden. Die 58-Jährige war mit ihrem Rennrad von Hechingen-Schlatt kommend in Richtung Naßwasen auf dem dortigen Fahrradweg unterwegs. An der Unfallörtlichkeit verlor die Frau die Kontrolle über ihr Rennrad und stürzte über den Lenker, wobei sie sich trotz getragenem Fahrradhelm neben zahlreichen Schürfwunden auch schwere Kopfverletzungen zuzog. Ein Passant konnte die verletzte 58-Jährige schließlich auf dem Radweg feststellen und setzte die Rettungskette in Gang. Die Radfahrerin wurde durch den verständigten Rettungsdienst und einen Notarzt vor Ort medizinisch erstversorgt und in der Folge aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die Landung des Rettungshubschraubers wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Hechingen abgesichert. Das Rennrad der 58-jährigen Frau wurde im weiteren Verlauf sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Meßstetten (ZAK): Brand in leerstehendem Gebäude

Zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Geißbühlstraße in Meßstetten ist am Samstagvormittag ein Großaufgebot an Rettungskräften ausgerückt. Gegen 5 Uhr gingen sowohl bei der Integrierten Leitstelle des Landkreises Zollernalbkreis als auch beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Reutlingen mehrere Notrufe hinsichtlich Flammen und schwarzem Rauch aus einem Nebenhaus des ehemaligen Soldatenheims ein. Erste eintreffende Fahrzeuge der Rettungskräfte konnten an der Örtlichkeit den Anbau im Vollbrand feststellen. Die Feuerwehr, welche mit zehn Fahrzeugen und 72 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das Haupthaus verhindern. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an und werden voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden des Samstags fortgesetzt. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit vier Fahrzeugen und elf Einsatzkräften im Einsatz. Verletzte gab es bislang nicht zu beklagen. Der Sachschaden wird beim derzeitigen Kenntnisstand auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Da es bislang keine gesicherten Erkenntnisse zur Brandursache gibt, wurden zur Sachverhaltsaufklärung spezialisierte Brandsachbearbeiter des Polizeireviers Albstadt sowie die Kriminaltechnik hinzugezogen.

