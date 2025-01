POL-WES: Wesel- Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Wesel (ots) - An diesem Mittwoch um 4.15 Uhr versuchten Unbekannte in eine Spielhalle an der Fritz-Haber-Straße einzubrechen. Der Versuch ein Schloss an einer Tür zu öffnen, scheiterte. Wer kann Hinweise zu dem oder den Täter/n geben? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0. DF (Ref.-Nr. 250122-0448) Kontakt ...

