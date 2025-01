POL-WES: Wesel - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruchsversuch

Hamminkeln (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 6 Uhr, brachen Unbekannte in einen Rohbau an der Raiffeisenstraße ein. Die Täter gelangten über eine Tiefgarage in den Rohbau, indem sie eine Tür ausbauten. Danach hebelten sie die Tür eines Raums auf, in dem sich Wertgegenstände befanden. Die Täter stahlen nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge, einen Werkzeugkoffer und ein Radio. Die ...

