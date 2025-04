Polizei Münster

POL-MS: Nach Diebstahl von Handtasche in Bekleidungsgeschäft - Polizei sucht nach bestohlener Frau

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (10.04., 18:00 Uhr) entwendete eine 40-Jährige einer unbekannten Frau die Handtasche. Die Polizei sucht nach der unbekannten Geschädigten.

Die Unbekannte hielt sich in einem Bekleidungsgeschäft auf der Ludgeristraße auf, als die 40-jährige Diebin ihr die Handtasche entwendete. Die Bestohlene nahm der Diebin, nach einer kurzen Verfolgung durch den Laden, die Tasche mit den Worten "this is mine" wieder ab und setzte ihren Besuch in der Stadt fort.

Zeuginnen nahmen die ungewöhnliche Situation wahr und sahen die Diebin anschließend in einem anderen Geschäft, sodass sie die Polizei informierten.

Die Beamten konnten die Tatverdächtige im Innenstadtbereich antreffen und nahmen sie zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam. Die 40-Jährige mit bulgarischer Staatsbürgerschaft erwartet nun eine Strafanzeige.

