POL-GM: Krad-Fahrerin nach Unfall schwer verletzt

Wipperfürth (ots) - Ein 77-jähriger Wuppertaler fuhr am Samstag (8. März) mit seinem Motorrad auf der K 13 in Richtung Schäferslöh. In Egen kam er gegen 17:20 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 77-Jährige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: ...

mehr