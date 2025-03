Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Leichtkraftrad-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nümbrecht (ots)

Eine 18-jährige Nümbrechterin erlitt bei einem Verkehrsunfall am Samstag (8. März) schwere Verletzungen. Gegen 17:45 Uhr war sie mit ihrem Leichtkraftrad auf der L 350 von Elsenroth in Richtung Marienberghausen unterwegs. In Marienberghausen kam es an der Einmündung L 350 / L 338 zum Zusammenstoß mit dem VW eines 50-jährigen Autofahrers aus Much, der von der untergeordneten L 338 auf die L 350 nach links in Richtung Elsenroth abbog. Die Zweiradfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell