Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unbekannte brechen in Einfamilienhäuser ein - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

24.02.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 21.-23.02.2025 - Börnsen

Am vergangenen Wochenende sind in Börnsen zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser polizeilich bekannt geworden, bei denen u.a. Schmuck und elektronische Artikel entwendet wurden.

Zwischen Freitag (21.02.2025), 13.00 Uhr und Sonntag (23.02.2025), 15.45 Uhr ist es in der Straße Sodbarg zu einem Einbruch in ein dortiges Einfamilienhaus gekommen, bei dem Unbekannte gewaltsam über die Terrassentür in das Objekt eindrangen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten einen elektronischer Artikel.

Ebenfalls in der Zeit von Freitag (21.02.2025), 15.00 Uhr bis Sonntag (23.02.2025), 15.00 Uhr nutzen unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Neuer Weg aus und drangen auch hier gewaltsam über die Terrassentür ein. Dort durchwühlten die Täter mehrere Räume und nahmen diverse Schmuckstücke an sich. Zur genauen Art und Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Tatzusammenhänge sind nicht auszuschließen und werden geprüft.

Die Reinbeker Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bitte bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de.

