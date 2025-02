Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Trunkenheitsfahrten beendet

Ratzeburg (ots)

24.Februar 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 23.- 24.02.2025 - Geesthacht

In Geesthacht wurden am vergangenen Wochenende (23.02. - 24.02.2025) zwei Trunkenheitsfahrten beendet.

Dank eines aufmerksamen Zeugen, der den Hinweis auf einen in Schlangenlinien fahrenden Mitsubishi gab, konnte dessen 51-jähriger Fahrer gestoppt und kontrolliert werden. Der Mecklenburger kam am 23.02.2025, gegen 10.30 Uhr vom Dassendorfer Kreuz und fuhr in Richtung Geesthacht, als er dabei mehrfach auf den rechten Grünstreifen fuhr. In der Gutenbergstraße kontrollierten die Beamten den Fahrzeugführer und nahmen deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,55 Promille.

Daraufhin musste sich der Mecklenburger einer Blutprobenentnahme stellen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am 24.02.2025, gegen 01.50 Uhr, kontrollierten die Beamten des Polizeireviers Geesthacht in der Steinstraße eine E-Roller-Fahrerin. Diese fuhr aus Richtung Elbuferstraße kommend in Richtung Düneberger Straße.

Als die Geesthachterin den ihr entgegenkommenden Streifenwagen wahrnahm, stieg sie von ihrem E-Roller ab und wechselte auf den Gehweg. Die Beamten stoppten die 35-Jährige und kontrollierten sie. Dabei stellten sie auch bei ihr Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,47 Promille. Zudem war der E-Roller nicht haftpflichtversichert.

Auch die Geesthachterin musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

