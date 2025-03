Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

Wipperfürth (ots)

Dreiste Betrüger haben am Donnerstag (6. März) eine 85-jährige Wipperfürtherin um Geld und Schmuck gebracht. Die Seniorin erhielt gegen 16:05 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich am Telefon als Mitarbeiter des Gerichts vorstellte. Er berichtete, dass der Sohn der 85-Jährigen bei einem Verkehrsunfall ein Kind tödlich verletzt habe und sich nun in Untersuchungshaft befände. Um die Untersuchungshaft zu vermeiden, forderte der Mann einen fünfstelligen Bargeldbetrag, welcher zunächst in Remscheid übergeben werden sollte. Da die Wipperfürtherin nicht so viel Geld hatte und auch nicht nach Remscheid kommen konnte, sollte sie indessen einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck in Hückeswagen an eine angebliche "Frau Schumacher" übergeben. Die 85-Jährige hob daraufhin das Geld von ihrem Konto ab und begab sich zu dem vereinbarten Übergabeort nach Hückeswagen in der Bachstraße in der Nähe eines Kindergartens. Dort erschien gegen 18:30 Uhr die angebliche "Frau Schumacher" und nahm einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck entgegen. Die Abholerin entfernte sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Während des gesamten Geschehensablaufs bestand das Telefongespräch mit dem angeblichen Mitarbeiter des Gerichts. Die flüchtige Frau war ca. 175 cm groß, hatte schwarze Haare und südländisches Aussehen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

