POL-GM: Motorradunfall fordert zwei Verletzte

Hückeswagen (ots) - Zwischen 23 Uhr am Donnerstag (27. Februar) und 17:25 Uhr am Montag (3. März) haben Unbekannte einen geparkten VW Golf beschädigt. Der grüne Golf stand zur Tatzeit auf dem Aldi Parkplatz in der Innenstadt. Die Beschädigungen in Form von langgezogenen Dellen mit Lackabrieb ziehen sich über die gesamte Heckklappe. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 ...

