Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Nendingen

Landkreis Tuttlingen) Graffitis an Grundschule (19.10.2024 - 20.10.2024)

Nendingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 12 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr mit Sprühfarbe eine Mülltonne, sowie eine Trennwand beschmiert. Weiterhin besprühten die Unbekannten eine Garage an der Straße "Am Sträßle". So entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen (07461 / 9410) sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell