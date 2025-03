Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach betrügerischem Anruf Tasche geraubt

Lindlar (ots)

Eine 78-Jährige aus Lindlar erhielt am Montagmittag (3. März) einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Der falsche Polizist rief die Seniorin gegen 14:30 Uhr an. Er warnte, dass im Fichtenweg und angrenzenden Straßen Kriminelle unterwegs seien, die über Messgeräte verfügen, die Bankkarten und Bargeld orten könnten. Der Anrufer fragte, ob sie alle Türen gut verschlossen hätte und riet der Seniorin, die Bankkarten, Bargeld und Schmuck sicherheitshalber in einen Kochtopf zu legen und diesen in den Backofen zu stellen, um den Inhalt vor den Ortungsgeräten zu schützen. Während des weiter andauernden Telefonats sagte der vermeintliche Polizist, dass nun Kollegen vorbeikämen, die prüfen würden, dass die Karten und das Geld wirklich nicht geortet werden können. Nach der angeblichen Prüfung teilte der Mann der Seniorin mit, dass Unstimmigkeiten festgestellt worden seien und sie den Topf in einer Tasche vor ihre Haustür stellen sollte. Da der 78-Jährigen die Geschichte langsam komisch vorkam, stellte sie einen leeren Topf in die Tasche. Die Seniorin stand an der halb geöffneten Tür und hielt die Tasche in der Hand, als wenig später ein Mann vorbeikam. Er gab vor, mit einem Messgerät, welches wie ein normales Handy aussah, den Topf zu überprüfen. Plötzlich versuchte er, der 78-Jährigen die Tasche zu entreißen. Die Seniorin hielt die Tasche zunächst noch fest, musste dann aber loslassen. Der Mann fiel rückwärts in ein Gebüsch, stieg dann in ein weißes Auto, womöglich ein Skoda Fabia, und flüchtete. Der Mann war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, geschätzt 25 bis 30 Jahre alt und hatte einen Dreitagebart. Laut der Seniorin hatte er ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug einen dunkelblauen Pullover und eine hellblaue Jeans. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

