POL-GM: Karnevalseinsätze am Montag

Die Karnevalszüge im Oberbergischen verliefen aus polizeilicher Sicht insgesamt ruhig. In den Städten und Gemeinden feierten die Karnevalisten anschließend in Gaststätten und Festzelten bis in die Nacht. Die Polizei erteilte bei Feierlichkeiten im Anschluss an die Umzüge insgesamt acht Platzverweise. Darüber hinaus fertigten die Einsatzkräfte in Wiehl eine Anzeige wegen Körperverletzung und in Morsbach und in Engelskirchen wurde jeweils eine sexuelle Belästigung angezeigt.

In Wipperfürth randalierte ein 31-Jähriger aus Halver gegen 22:45 Uhr bei einer Karnevalsveranstaltung. Der Verantwortliche für die Veranstaltung schloss den 31-Jährigen von der Veranstaltung aus. Dieser Aufforderung kam der alkoholisierte 31-Jährige jedoch nicht nach. Auch einem Platzverweis der Polizei folgte er nicht. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der 31-Jährige in Gewahrsam genommen.

In Morsbach wurde die Polizei gegen 20:40 Uhr zu einem Festzelt gerufen, weil ein 22-Jähriger aus Morsbach die Veranstaltung nicht verlassen wollte. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der 22-Jährige aggressiv. Er beleidigte die Beamten und trat nach ihnen. Polizeibeamte fixierten den alkoholisierten 22-Jährigen und nahmen ihn in Gewahrsam.

