POL-GM: Mit Auto überschlagen - 18-Jähriger leicht verletzt

Wipperfürth (ots)

Auf der K13 in Wipperfürth-Engen hat sich am Montagabend (3. März) ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw überschlagen. Er wurde leicht verletzt. Der 18-Jährige aus Hückeswagen fuhr gegen 21:50 Uhr auf der K13 in Richtung Radevormwald. Auf der Höhe eines Wanderparkplatzes fuhr er links an einer Verkehrsinsel vorbei, geriet auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kam er nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit mehreren Bäumen und überschlug sich. Der 18-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Sachschaden von geschätzt 20.300 Euro.

