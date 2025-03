POL-GM: Einladung für Medienvertreter zum Richtfest für das neue Regionale Trainingszentrum Südwestfalen

Hückeswagen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (28. Februar/1. März) sind Unbekannte in eine Firma in der Straße "Stahlschmidtsbrücke" eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 9 Uhr hebelten die Einbrecher eine Tür zum Verwaltungsgebäude auf. Dort machten sie sich an einem Kaffeeautomaten zu schaffen und entwendeten die Münzen. In der Industriestraße versuchten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag, ...

mehr