POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am Donnerstag, 10. Oktober, ereignete sich gegen 10.40 Uhr auf der Jacobastraße ein Auffahrunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt und ein Mann leicht verletzt wurde. Der Fahrer eines Lkw, ein 52-jähriger Mann aus Gelsenkirchen befuhr die Jacobastraße in Fahrtrichtung Schaufenberg. Vor ihm in gleicher Richtung war eine 66-jährige Frau in ihrem Pkw unterwegs und beabsichtigte nach links ...

mehr