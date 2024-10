Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Kontrolle entwendetes Kleinkraftrad sichergestellt

Heinsberg (ots)

Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg waren im Rahmen ihrer Streifenfahrt am 10. Oktober (Donnerstag), gegen 22.30 Uhr, am Busbahnhof unterwegs, als ihnen der Fahrer eines Kleinkraftrades auffiel, der beim Erblicken des Streifenwagens auffällig schnell vom Fahrzeug sprang und dieses auf den Gehweg schob. Daraufhin kontrollierten die Beamten den jungen Mann und sein Fahrzeug und stellten fest, dass es Aufbruchsmerkmale aufwies. Der Fahrer gab an, das Fahrzeug von einer ihm unbekannten Person für eine Probefahrt erhalten zu haben. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug am heutigen Tag an der Gerberstraße entwendet wurde. Der Halter hatte den Diebstahl bislang noch nicht entdeckt und wurde durch die Ermittlungen der Polizei darauf aufmerksam. Bei der Tat wurde offenbar auch ein Pkw beschädigt, der vor dem Zweirad in der Einfahrt parkte. Die Polizeibeamten nahmen die Ermittlungen zur Tat auf, insbesondere dazu, in welchem Zusammenhang der Fahrer des Kleinkraftrades zur Tat steht. Diese dauern zurzeit noch an. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die zur Tatzeit zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr an der Gerberstraße Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

