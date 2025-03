Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrradfahrerin angefahren - Verursacher flüchtet von Unfallstelle

Morsbach (ots)

Am Donnerstag (6. März) fuhr eine 61-jährige Morsbacherin mit ihrem Pedelec auf der L324 von Waldbröl in Richtung Lichtenberg. In Höhe der Ortslage Hülstert wollte sie gegen 8:25 Uhr nach links auf die L336 in Richtung Denklingen abbiegen. Zeitgleich überholte sie ein Auto, das auf der L324 in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Bei dem Überholvorgang kollidierte der Außenspiegel des Autos mit der Zweiradfahrerin. Die Morsbacherin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen, möglicherweise der Marke Ford gehandelt haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell