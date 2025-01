Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: WhatsApp-Betrug mit Schaden von mehreren Tausend Euro

Dienstgebiet Polizeiinspektion Linz (ots)

Trickbetrüger nutzen auch WhatsApp, um Kontaktierte im Namen von Töchtern, Söhnen oder Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Aus dem Dienstgebiet der Polizeiinspektion Linz wurde der Polizei erneut ein Fall bekannt, wo der Kontaktierte mehrere Tausend Euro an Unbekannte überwies. Am 28.01.2025 erhielt der Geschädigte eine deliktstypische SMS-Nachricht mit der Legende: Papa, das ist meine neue Nummer. Der Geschädigte speicherte die Rufnummer ab und kontaktierte diese am Folgetag über WhatsApp. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte zu Echtzeitüberweisungen aufgefordert. Der Aufforderung kam er nach. Die Polizei warnt: Reagieren Sie auf keinen Fall auf diese Nachrichten und fragen Sie bei Ihren Angehörigen nach! Wenn Ihre Tochter, Sohn, Enkel um finanzielle Hilfe bittet, so sollten Sie das nicht über einen Nachrichtendienst klären. Sprechen Sie persönlich miteinander. Sollten Sie WhatsApp-Nachrichten bekommen, in denen jemand darum bittet, wegen einer Notlage eine Überweisung zu übernehmen, so seien Sie misstrauisch und informieren die Polizei.

