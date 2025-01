POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

Dierdorf (ots) - Polizeibeamte der PI Straßenhaus kontrollierten am Morgen des 29.01.2025 mehrere Verkehrsteilnehmer auf den Zufahrtstraßen des Kindergartens und dem Schulzentrum in Dierdorf. Der Fokus der Kontrollen lag insbesondere auf der Insassensicherung. Hierbei wurden einige Verstöße festgestellt und geahndet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 ...

