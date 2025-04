Polizei Münster

POL-MS: Kleintransporter mit Anhänger umgekippt - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der A 43

Haltern, Marl, Münster (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden die Insassen eines Kleintransporters bei einem Verkehrsunfall auf der A 43 zwischen Haltern und dem Autobahnkreuz Marl-Nord am Montagnachmittag (14.4.). Nach bisherigem Stand der Ermittlungen waren der 53-jährige Fahrer aus Haltern und seine 50-jähriger Beifahrerin aus Bottrop gegen kurz nach 16:00 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Recklinghausen unterwegs als ein PKW der Marke Mercedes den Transporter mit Anhänger überholte. Der Fahrer des Transporters verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der mit Baumaterialien beladene Klein-LKW kippte um, der Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug. Die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Der Mercedes prallte gegen die Leitplanke und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Beim Fahrer des Mercedes handelt es sich um einen 37-jährigen Niederländer. Die Beamten stellten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Sie ordneten eine Blutprobe an. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, ob der Mercedes den Transporter während des Überholvorgangs touchiert hat. Die Ermittlungen dauern an.

Die Fahrbahn der A 43 in Fahrtrichtung Recklinghausen blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 20:00 Uhr komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell