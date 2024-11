Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Von Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am 01.11.2024 gegen 20:05 Uhr kam es in der Mainzer Straße unter dem Bahnübergang zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Lkw hatte zwei Baustellencontainer geladen und fuhr damit in die Unterführung. Hier blieb er mit den Containern an der über ihm befindlichen Brücke hängen. Durch die Wucht des Aufpralls fielen die Container von der Ladefläche. Außerdem löste sich ein Metallbolzen des einen Containers und prallte gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Pkws. An dem Pkw entstand Sachschaden und die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Nachdem er einen der Container wieder aufgeladen hatte, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstatter: Pokrant, POK (2.Polizeirevier)

