Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht auf der Autobahn 42 - Flüchtiger ohne Führerschein und unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.04., 00:09 Uhr) hat ein 23-jähriger Autofahrer aus Mühlheim auf der Autobahn 42 einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 23-Jährige auf der A42 in Richtung Duisburg unterwegs, als er im Baustellenbereich auf Höhe Gelsenkirchen-Schalke einen 45-jährigen Autofahrer überholen wollte. In einer Verschwenkung übersah der Mühlheimer die Baustellenabsperrung und überfuhr mehrere Warnbaken sowie Baustellenschilder. In der Folge kollidierte er mit der Mittelschutzplanke, wodurch Trümmerteile auf die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen geschleudert wurden. Diese Teile beschädigten sowohl das Fahrzeug des 45-Jährigen als auch einen weiteren Pkw.

Nach der Kollision flüchtete der 23-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle. Polizeibeamte konnten ihn im Stadtgebiet Gelsenkirchen stellen. Bei der Kontrolle fanden sie heraus, dass der Mühlheimer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem gab es Hinweise darauf, dass der Mühlheimer vor Fahrtantritt Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert haben soll. Ein Arzt entnahm dem 23-Jährigen mit deutscher Staatsbürgerschaft eine Blutprobe, ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

Bis auf den Unfallverursacher, der sich leicht verletzte, kamen keine weiteren Personen zu Schaden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell