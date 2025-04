Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Notfallsituation bestätigt sich nicht

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz kam es in der zurückliegenden Nacht im Erfurter Hauptbahnhof. Reisende meldeten, dass eine männliche Person in der Bahnhofstoilette am Boden liegen soll. Die Bahn und Bundespolizei mussten von einem Notfall ausgehen. Ausgerechnet um 23:00 verriegelte sich die Tür der WC-Anlage auf Grund der programmierten Schließzeiten. Mit Hilfe der Erfurter Berufsfeuerwehr konnte die Tür geöffnet werden.

Der am Boden liegende Mann reagierte auf das Ansprechen durch die Bundespolizisten. Er roch stark nach Alkohol. Bei ihm wurde ein Promillewert von über 1.5 gemessen. Die Toilette konnte er selbständig verlassen. Der Einsatz von medizinischem Personal war nicht mehr erforderlich, da sich die Notsituation nicht bestätigt hat.

Von diesem ungewöhnlichen Schlafplatz wurde der 48-jährige Mann verwiesen. Wegen des verursachten Einsatzes können ihm die Kosten in Rechnung gestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell