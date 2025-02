Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorin überrascht Unbekannte in ihrem Haus

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am Freitagvormittag (14. Februar) kehrte eine Seniorin gegen 11 Uhr in ihr Haus in der Von-Reumont-Straße zurück und betrat es durch die Garage, die sie offenstehen ließ. Gegen 11.45 Uhr entdeckte sie dann eine unbekannte Frau, die sich im Bereich der Haustür aufhielt. Die alte Frau verwies sie nach einem kurzen Gespräch aus dem Haus. Als sie ihre Räumlichkeiten nach weiteren Personen absuchte, stellte sie fest, dass Bargeld und Schmuck fehlten. Die unbekannte Frau war etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 160 bis 165 Zentimeter groß und sprach nur gebrochenes Deutsch mit einem wahrscheinlich osteuropäischen Dialekt. Sie war dünn, hatte kurze ungepflegte Haare und war mit einer schwarzen Stoffjacke und einem dunklen knielangen Rock bekleidet. Wer kann Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell