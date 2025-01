Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Valve/Einbrüche in Gartenschuppen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter sind in zwei Gartenschuppen eingebrochen. Sie brachen die Türen auf. Dies passierte zwischen 14 Uhr am Sonntag (26.01.25) und 20 Uhr am Donnerstag (30.01.25) in einer Kleingartenanlage an der Straße Valve. In einem Fall wurde nichts entwendet, jedoch aus der anderen Hütte wurden unter anderem ein Fernseher und Werkzeuge gestohlen.

Die Polizei Lüdinghausen bittet um Hinweise unter 02591-7930.

