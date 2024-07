Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Autofahrer muss ausweichen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 28.07.2024, kurz vor 19:00 Uhr, hat ein Autofahrer auf der B 314 zwischen Wutöschingen und Horheim einem überholenden Fahrzeug ausweichen müssen. Die Polizei sucht Zeugen! Der in Richtung Wutöschingen fahrende Unbekannte hatte einen Pkw überholt. Ein entgegenkommender 32 Jahre alter VW-Fahrer wich in den Grünstreifen aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei touchierte er einen Leitpfosten. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

