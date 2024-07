Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub auf 83-jährige Rentnerin - Fall wird in "Aktenzeichen XY... Ungelöst" behandelt - Hinweistelefon eingerichtet

Euskirchen-Schweinheim (ots)

Am 25. Mai 2023, gegen 1 Uhr, kam es zu einem schweren Raub in das Wohnhaus einer 83-Jährigen in Euskirchen-Schweinheim.

In der Nacht standen ihr plötzlich zwei unterschiedlich große, komplett maskierte, schwarz gekleidete und mit Handschuhen ausgestattete unbekannte Tatverdächtige im Schlafzimmer gegenüber, die auf englischer Sprache "Money" forderten.

Der größere unbekannte Tatverdächtige habe sie mit den Händen gegen ihre Brust auf das Bett gedrückt und den Mund zugehalten. Der kleinere unbekannte Tatverdächtige habe das um ihren Hals befindliche Halstuch genommen und als Knebel in den Mund gedrückt. Man habe sie geschlagen. Der größere unbekannte Tatverdächtige sei die ganze Zeit über bei ihr geblieben, habe sie auf das Bett gedrückt und dem kleineren unbekannten Tatverdächtigen Anweisungen gegeben.

Zwischendurch sei sie immer wieder ermahnt worden ruhig zu sein. Untereinander haben die unbekannten Tatverdächtigen auf Albanisch gesprochen.

Geraubt wurden eine Geldbörse mit Bargeld, Bankkarte, etc. sowie Schmuck von einem hohen Wert.

Nur wenige Stunden nach der Tat wurde der Tresor, aufgebrochen und geleert, in einem Bach in Büllingen, einer deutschsprachigen Gemeinde in Belgien, gefunden.

Fotos des Schmucks finden sich hier: https://polizei.nrw/fahndung/139638

Am kommenden Mittwochabend, 03.07.2024, wird ab 20.15 Uhr in der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" der Fall aus dem Kreis Euskirchen vorgestellt.

Durch die Ausstrahlung in der ZDF-Produktion erhoffen sich die sachbearbeitende Dienststelle der Kriminalpolizei Euskirchen und die zuständige Staatsanwaltschaft Bonn weiterführende Erkenntnisse.

Als Hinweistelefon während der Ausstrahlung sowie im Nachgang steht die Rufnummer 02251 799-888 zur Verfügung. Hinweise können auch per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de und an jede Polizeidienststelle eingereicht werden.

Ursprungsmeldung vom 25.05.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5517796

