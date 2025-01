Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, L835/ Lkw-Fahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Der Anhänger eines Traktors ist am Donnerstag (30.01.25) an der L835 umgekippt. Gegen 15 Uhr war der Fahrer aus Dülmen auf der Landstraße in Buldern vom Kreisverkehr kommend in Richtung Schloss Buldern unterwegs. Ein unbekannter Lkw-Fahrer fuhr zu weit links, sodass der 34-jährige Fahrer nach rechts ausweiche musste. Der Anhänger sackte in dem nassen Erdreich ab und fiel auf die rechte Seite. Der Bauschutt aus dem Anhänger ergoss sich in den Straßengraben und auf den angrenzenden Rad-/ Gehweg. Niemand wurde verletzt.

Bei dem Lkw handelt es sich um einen silbernen Sattelschlepper mit einem weißen, dreiachsigen Planenauflieger. Dieser sei weiter in Richtung Kreisverkehr und dann in unbekannte Richtung gefahren.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell