Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin verletzt sich an Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag fuhr eine 59-jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Mittermaierstraße in Richtung Hauptbahnhof. Um kurz nach 16 Uhr passierte sie auf der Höhe der Postfiliale eine Engstelle, die durch eine Baustelle verursacht wurde. An dieser Stelle überbrückte eine Stahlplatte eine Grube auf dem Fahrradweg. Rechts daneben hatte man parallel einen Steg mit Geländer für die Fußgänger installiert, welcher den Radweg einengte. Laut Aussage der 59-Jährigen fiel das Geländer auf den Radweg, so dass sie im Vorbeifahren am Schienbein und Knie leicht verletzt wurde. Da bei Eintreffen der Polizei kein Geländer mehr auf dem Boden lag, ermittelt der Verkehrsdienst Heidelberg nun hinsichtlich der genauen Unfallursache.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621-174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell