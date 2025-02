POL-HS: Anhängerdiebstahl

Kreis Heinsberg (ots) - Am Freitag 14.02.2025 zwischen 18:15 Uhr und 21:55 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße In Gerichhausen ein. Nach gewaltsamem Eindringen wurde nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

