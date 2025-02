Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei klärt Brandserie im Stadtgebiet

Heinsberg (ots)

*Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Heinsberg*

Der Kriminalpolizei ist es gelungen, eine Reihe von Bränden zu klären, die die Ermittler seit Januar dieses Jahres beschäftigten. Nach vier Bränden in der Heinsberger Innenstadt in den Abendstunden des 4. Februar konnte durch Zivilkräfte gegen 23.35 Uhr eine 39 Jahre alte Frau auf frischer Tat angetroffen werden (wir berichteten darüber im Polizeibericht Nummer 36 vom 5. Februar 2025). Durch weiterführende Ermittlungen wurde bekannt, dass die Heinsbergerin nicht nur für die vier erwähnten Brände verantwortlich ist, sondern auch in den Abendstunden des 21. Januar sowie am Morgen des 25. Januar mehrere Brände in Mülleimern und einem Papiercontainer legte. Die Ermittler prüfen, ob die Frau noch für weitere Straftaten in Frage kommt.

