Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Krad gestürzt

Weilerswist (ots)

Am Freitag (1. November) befuhr ein 35-jähriger Kradfahrer gegen 11.25 Uhr die Bonner Straße in Weilerswist in Fahrtrichtung der Landstraße 164.

Nachdem der Kradfahrer den dortigen Kreisverkehr verlassen wollte, beschleunigte er sein Krad.

Hierbei verlor der Kradfahrer die Kontrolle über das Krad und stürzte mit diesem auf die Fahrbahn.

Der 35-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

