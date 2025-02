POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Heinsberg-Kirchhoven (ots) - Am Mittwochvormittag (12. Februar) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 10.45 Uhr über ein Feuer in einem an der Waldfeuchter Straße gelegenen Einfamilienhaus informiert. Dort war ein Trockner in Brand geraten. Die Flammen griffen danach auf das Badezimmer und die Küche über. Die Wehrleute löschten die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Rückfragen bitte an: ...

