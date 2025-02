Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 16.02.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen

Am 16.02.2025, gegen 00.44 Uhr bemerkte ein Bewohner in der Friedenstraße Geräusche vor seinem Haus. Als er nachschaute, sah er zwei männliche Personen, die von seinem Firmenfahrzeug weggingen. Bei Nachschau im Firmenfahrzeug bemerkte er, das diverse Werkzeuge entwendet worden waren. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und sicherte Spuren.

Heinsberg - Oberbruch - Einbruch in Kapelle

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 14.02.2025, 08.00 Uhr bis Samstag, 15.02.2025, 07.45 Uhr Zutritt zur Kapelle in der Rurstraße. In der Kapelle hebelten sie gewaltsam einen Opferstock auf und entwendeten das dort befindliche Geld. Darüber hinaus entwendeten sie Kerzen aus der Kapelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig sind in diesen Fällen die Kriminalpolizei der jeweiligen Bereiche unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Verkehrsunfälle

Hückelhoven - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 15.02.2025 gegen 12.45 Uhr ereignete sich in Hückelhoven an der Kreuzung Gronewaldstraße Ecke Rheinstraße ein Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge stießen an der oben genannten Kreuzung zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde eine männliche Person schwerverletzt und eine weibliche Person leicht. Durch die Polizei erfolgten die Verkehrsunfallaufnahme und die Sicherung von Spuren.

