Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist aufgetreten; Einbrüche; Brände; Verkehrsunfälle; Telefonbetrug; Illegale Müllentsorgung

Reutlingen (ots)

In der Öffentlichkeit entblößt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich am Sonntagmorgen im Stadtgebiet von Reutlingen in der Öffentlichkeit entblößt. Kurz vor acht Uhr war eine Fußgängerin in der Bismarckstraße unterwegs, als ihr im Bereich der Planie ein Mann entgegenkam. Dieser war zunächst wenige Schritte in Richtung Charlottenstraße gegangen und hatte dann zur Geschädigten hin umgekehrt. Dabei hatte der Unbekannte sein erigiertes Glied entblößt. Nach der Tat lief der Täter in Richtung Kaiserstraße davon. Der Unbekannte ist circa 170 bis 180 Zentimeter groß, ungefähr 20 bis 30 Jahre alt und von normaler Statur. Er war komplett dunkel gekleidet und trug eine schwarze Strickmütze sowie eine schwarze Einwegmaske. Zeugenhinweise zum Unbekannten nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (mr)

Grabenstetten (RT): Einbruch in Firma

Eine Firma in der Alfred-Moeck-Straße ist am Wochenende von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, acht Uhr, hebelte der Täter ein Fenster des Gebäudes auf und drang so ins Innere ein. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß der Kriminelle auf etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

St. Johann (RT): Brand mit Verletztem in Würtingen

In die Straße Im Spitzbubenhäule sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen, gegen 4.40 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte eine Bewohnerin eines dortigen Mehrfamilienhauses den ausgelösten Alarm eines Rauchmelders gehört, bereits Rauchgeruch im Treppenhaus festgestellt und den Notruf gewählt. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung eines 65-Jährigen im ersten Obergeschoss, aus dessen Tür Rauch gedrungen war, mit Hilfe einer Leiter über ein Fenster betreten. Wie sich herausstellte, war nach derzeitigem Kenntnisstand im Wohnzimmer aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der nicht ansprechbare 65-Jährige wurde von den Wehrleuten aus der verrauchten Wohnung gerettet. Er musste anschließend vom Rettungsdienst mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert werden. Weitere Personen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Durch die Flammen, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten, waren zwei Möbelstücke sowie der Fußboden beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mr)

Wannweil (RT): Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Karlstraße sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag ausgerückt. Wohl infolge eines technisches Defekts war es bei der Zubereitung einer Speise kurz vor 13 Uhr zu lauten Knallgeräuschen im Bereich des Herdes und anschließender Rauchentwicklung gekommen. Ein Hausbewohner löschte die Flammen und stellte den Strom im Haus ab. Die Nachlöscharbeiten wurden von der Feuerwehr übernommen. Verletzt wurde niemand. Das Haus blieb bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25 bis 30.000 Euro. (rd)

Esslingen (ES): Rotlicht missachtet

Sachschaden in Höhe von rund 37.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Eugenie-von-Soden-Straße im Bereich des Busbahnhofs entstanden. Ein 32-Jähriger war gegen 20.10 Uhr mit einem Mercedes auf der Eugenie-von-Soden-Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs. An der ampelgeregelten Einmündung an der Ausfahrt des Busbahnhofs kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts einbiegenden Linienbus eines 63-Jährigen. Weder die beiden Fahrzeuglenker noch die rund 15 Fahrgäste im Bus, die die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung bereits verlassen hatten, waren verletzt worden. Am Pkw entstand Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Der Bus blieb fahrbereit, musste infolge der Beschädigungen jedoch von dem Busunternehmen ausgetauscht werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Ampelschaltung, von der eine Rotlicht gezeigt haben dürfte, aufgenommen. (rd)

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Plochinger Straße ist zwischen Samstag, 10.30 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, eingebrochen worden. In diesem Zeitraum verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über die Wohnungstür Zutritt und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Kirchheim (ES): Nach Unfallflucht Pkw ausgebrannt

Das Autobahnpolizeirevier Mühlhausen ermittelt seit dem späten Sonntagabend gegen einen 30-Jährigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Mann konnte kurz nach 23.45 Uhr mit seinem stark rauchenden und brennenden Audi von einer Streife des Polizeireviers Kirchheim auf dem Parkplatz eines Autohofes bei Kirchheim angetroffen werden. Der umgehend alarmierten Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, gelang es, den Brand rasch abzulöschen. Nach den bisherigen Ermittlungen kommt der Pkw aufgrund seiner massiven Beschädigungen für einen vorangegangenen Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in Betracht, der sich kurz zuvor auf der A8 ereignet hatte. Die Polizeibeamten stellten des Weiteren bei dem 30-Jährigen deutliche Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmittel fest, weshalb dieser in der Folge eine Blutprobe abgeben musste. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an. (gj)

Filderstadt (ES): Betrug durch Schockanruf (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Bernhausen ist am Donnerstag von dreisten Telefonbetrügern um Bargeld und Wertgegenstände gebracht worden. Die Frau erhielt einen Telefonanruf, in dem der Anrufer vorgab, dass eine Angehörige an einem tödlichen Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei und sich bis zur Bezahlung einer Kaution in Polizeigewahrsam befinden würde. Die in Sorge versetzte Seniorin schenkte dem perfiden Anrufer Glauben und übergab an ihrer Wohnanschrift, kurz nach 13 Uhr, Bargeld und Wertgegenstände an einen Abholer. Kurze Zeit später flog der Betrug auf und die Geschädigte verständigte die Polizei. Der Abholer wird als etwa 25 Jahre alter und rund 175 Zentimeter großer Mann von normaler Statur beschrieben. Er hat blonde, kurze Haare und war zur Tatzeit mit einem hellblauen Hemd bekleidet. Zeugen, die insbesondere am Donnerstagmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen im Wohngebiet zwischen der Karlstraße und dem Fleinsbach gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.

Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (rd)

Mössingen (TÜ): Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend verletzt worden. Der Mann war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 19.20 Uhr im Kurvenbereich Tannenstraße / Butzenbadstraße unterwegs und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da ein Atemalkoholtest bei dem Mann positiv verlaufen war, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. (mr)

Tübingen (TÜ): Kiosk aufgebrochen

Im Tübinger Freibad haben am Wochenende vermutlich mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben. Am frühen Sonntagmorgen, wohl gegen 2.30 Uhr, drangen die Täter gewaltsam in den dortigen Kiosk ein und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Einbrecher Bargeld. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagmorgen. Gegen 8.15 Uhr war eine 22 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Sofienstraße unterwegs und kollidierte an der Kreuzung mit der Graf-Wolfegg-Straße mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda einer 40-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß geriet der VW ins Schleudern und touchierte noch das Schild eines Geschäfts. Beim Unfall wurden beide Frauen nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf circa 12.000 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Brand auf Schulgelände

Zu einem Brand auf einem Schulgelände in der Gymnasiumstraße sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag ausgerückt. Anwohner hatten den Brand gegen 15 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus und löschte einen brennenden Stapel Papier, der sich außerhalb des Gebäudes befand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude war nicht zu erwarten gewesen, jedoch wurde ein Metallgittertor durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. (rd)

Albstadt (ZAK): Von der Straße abgekommen

Ein total beschädigter Pkw sowie Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am frühen Montagmorgen auf der B 463. Ein 32-Jähriger befuhr kurz nach Mitternacht mit einem Dacia Duster die Bundesstraße von Laufen in Richtung Lautlingen. Nach dem Ortsende geriet er mit seinem Fahrzeug rechtsseitig von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen die Schutzplanken und stürzte anschließend die Böschung hinunter, wo sich der Wagen überschlug. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieben alle Insassen unverletzt. Der Pkw wurde jedoch total beschädigt und musste von einem Abschlepper geborgen und abtransportiert werden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein sogenannter Sekundenschlaf zu dem Unfall geführt haben. (gj)

Meßstetten (ZAK): Ohne Führerschein, jedoch mit Drogen und gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich ein 22-Jähriger verantworten, der am späten Sonntagabend in Meßstetten zunächst vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war. Der Mann fiel mit seinem Ford Focus gegen 23.30 Uhr in der Hangergasse einer Polizeistreife auf, wobei er sich der Aufforderung zum Anhalten durch eine rasante Fahrweise, unter teils hoher Geschwindigkeit entziehen wollte. Die Fahrt endete schließlich in der Straße Untere Steinrinne, wo der 22-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Holzstapel prallte. Nach kurzer fußläufiger Flucht konnte er von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, dafür jedoch unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Zudem fanden die Beamten in seinem Fahrzeug Betäubungsmittel sowie mehrere gestohlene Kennzeichen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Mann sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (gj)

Bisingen (ZAK): Gegen Schutzplanken geprallt

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalles am späten Sonntagabend auf der L360, bei dem ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden ist. Gegen 23.45 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit einem Peugeot die Landstraße von Onstmettingen in Richtung Thanheim. In einer Linkskurve kam die Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und prallte im weiteren Verlauf gegen die Schutzplanken. Vorsorglich wurde neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr an den Unfallort gerufen. Die Lenkerin des Peugeot wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der schwerbeschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine gültige Versicherung bestand. Der Verkehrsdienst Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob zum Unfallzeitpunkt möglicherweise technische Mängel am Pkw vorlagen. (gj)

Hechingen (ZAK): Müll im Wald abgeladen und erwischt

Am Sonntagabend hat ein aufmerksamer Passant im Bereich der Grosselfinger Straße in Weilheim eine illegale Müllentsorgung beobachtet und die Polizei verständigt. Dem Zeugen war dort kurz nach 22 Uhr ein Mann aufgefallen, der mehrere Müllsäcke aus seinem Mercedes holte und den Inhalt im Wald entsorgte. Eine Streife des Polizeireviers Hechingen konnte den 20-jährigen Verursacher noch vor Ort antreffen. Dieser holte daraufhin seinen Abfall wieder aus dem Wald und sieht nun einem Bußgeldverfahren entgegen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell