Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizisten verhaften Intensivtäter

Stralsund (ots)

Am Donnerstag (13.03.2025) wurde ein wegen mehrerer Delikte gesuchter Straftäter durch Bundespolizisten im Reisezug verhaftet.

Der 32-jährige Mann wurde von den Beamten am späten Abend im Regionalexpress von Rostock nach Stralsund kontrolliert. Die Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Schleiden. Demnach wurde der Beschuldigte wegen 14 Straftaten gesucht, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl, die er im Jahr 2024 begangen haben soll. Bereits seit 2020 ist der in Nordrhein-Westfalen lebende Mann mehrfach wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Am Stralsunder Hauptbahnhof endete die Reise des Mannes und er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Bundespolizei Stralsund. Heute (14.03.2025) wurde der Haftbefehl am Amtsgericht Stralsund richterlich bestätigt. Danach wurde der Intensivtäter in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell