Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: In der Fotobox eingeschlafen anschließend festgenommen

Stralsund (ots)

Heute Morgen (11.03.25) gegen 00:15 Uhr trafen Bundespolizisten auf einen schlafenden Mann, der es sich in der Fotobox auf dem Hauptbahnhofes Stralsund bequem gemacht hat.

Der 55-jährige polnische Staatsangehörige schaute die Beamten mit großen Augen an, nachdem sie ihn weckten. Die Überprüfung ergab, dass er gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

2019 hatte das Amtsgericht Schwedt/Oder den Mann in mehreren Taten, unteranderem wegen versuchter Hehlerei, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung, zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. In einem zweiten Verfahren aus dem Jahr 2020 hatte ihn das Amtsgericht Pasewalk wegen vorsätzlichen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 900,00 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt.

In beiden Fällen ist der Mann den Aufforderungen durch das Gericht nicht nachgekommen. Die Beamten nahmen den 55-Jährigen in Haft und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt.

