Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung in Schwäbisch Hall, Einbruch in Rot am See

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerkratzten bislang unbekannte Täter einen VW, der im Komberger Weg geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 erbeten.

Rot am See: In Wohnung eingebrochen

Am Freitag brachen bislang unbekannte Täter zwischen 17:00 und 19:00 Uhr in eine Wohnung im Schwabenweg ein. Bislang liegen noch keine Erkenntnisse über das Diebesgut vor. Falls jemand verdächtige Wahrnehmungen im fraglichen Zeitraum gemacht hat, wird gebeten, diese dem Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell