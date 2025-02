Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Räuberischer Angriff auf Autofahrer, Körperverletzung

Aalen (ots)

Waiblingen-Hegnach: Angriff auf Autofahrer - Zeugen gesucht

Am Donnerstag kam es gegen 21:00 Uhr zu einem räuberischen Angriff auf einen 51-jährigen Autofahrer. Dieser war mit einem VW-Crafter auf der Landesstraße L1142 von Waiblingen kommend in Richtung Hegnach unterwegs. Als er am Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs am Ortseingang wegen eines dort wartenden Fußgängers anhielt, wurde plötzlich die Fahrertür durch eine andere Person aufgerissen, der 51-Jährige mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Der VW-Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, zog sofort die Fahrertür zu und konnte weiterfahren. Er blieb unverletzt. Der Täter erlangte keine Beute. Der 51-Jährige konnte beim Wegfahren erkennen, dass der unbekannte Täter in Begleitung einer weiteren Person zu Fuß flüchtete.

Zum Täter ist bekannt, dass er etwa 45 Jahre alt und von kräftiger Statur sei. Ferner ist er etwa 175 cm groß und mutmaßlich von osteuropäischer Abstammung. Er trug eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke. Er hatte weder Bart noch Brille.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat die Tat beobachtet? - Wer kann Angaben zum unbekannten Täter machen?

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon 07361 5800 in Verbindung zu setzen.

Fellbach-Schmiden: Körperverletzung

In der Blumenstraße war am Freitag, gegen 07:30 Uhr ein 43-jähriger LKW-Fahrer mit der Lieferung von Heizöl beschäftigt und blockierte dazu eine Grundstückseinfahrt, in die ein 24-Jähriger einparken wollte. Als der 43-Jährige nicht sofort seinen LKW wegfuhr, sondern zunächst den Pumpvorgang des Heizöls beenden wollte, beleidigte ihn der 24-Jährige und schlug mehrmals mit Faust zu. Dem setzte sich der 43-Jährige mit einer Eisenstange zu Wehr. Beide Beteiligte wurden durch die körperliche Auseinandersetzung leicht verletzt. Der Polizeiposten Schmiden führt die weiteren Ermittlungen.

