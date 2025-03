Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Junger Hirsch bei Altefähr gerettet

Bild-Infos

Download

Stralsund, Altefähr (ots)

Heute Morgen (12.03.25) gegen 07:00 Uhr meldete die Notfallleitstelle Berlin der Deutschen Bahn AG der Bundespolizei Stralsund, dass sich auf Höhe Altefähr ein Hirsch am Gleisrand befindet. Das Tier hatte sich in einem Weidezaun am Böschungsrand verfangen.

Vor Ort entdeckten die Bundespolizisten den jungen Hirsch, der sich vergeblich versuchte zu befreien. Er hatte sich mit seinem Gehörn, durch das hin und her reißen in dem Zaun verfangen. Für nachfolgenden Züge wurde durch die Bundespolizei ein Fahren auf Sicht veranlasst.

Gegen 07:30 Uhr wurde durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Altefähr der Hirsch ohne Verletzungen aus seiner hilflosen Lage befreit und konnte in die Freiheit entlassen werden.

Es kam zu keinen Zugverspätungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell