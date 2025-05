Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schrauben und Nägel auf Fahrbahn gelegt; Verkehrsunfälle; Papier auf Herd angebrannt

Münsingen (RT): Beschädigte Fahrzeuge durch Auslegen von Schrauben und Nägeln (Zeugenaufruf und Warnhinweis)

Das Polizeirevier Münsingen ermittelt nach dem mehrfachen, absichtlichen Ausbringen von Schrauben und Nägeln in verschiedenen Straßen und Wohngebieten im Bereich von Münsingen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Freitagabend fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Audi zwischen 20.30 Uhr und 22.15 Uhr in der Straße In Steinenwiesen über ausgelegte Schrauben, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. In einem weiteren Fall überfuhr ein 60-Jähriger mit seinem VW am Sonntagmorgen, zwischen acht und neun Uhr, über auf der Fahrbahn der Sternbergstraße liegende Schrauben, die an beiden Vorderreifen einen Schaden verursachten. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Radfahrer beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Münsingen unter der Telefonnummer 07381/9363-0 zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor auf der Fahrbahn liegenden Schrauben und Nägeln im Bereich von Münsingen. Falls solche Gegenstände auf der Fahrbahn festgestellt werden, sollte umgehend die Polizei verständigt werden. (gj)

St. Johann (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L249 entstanden. Ein 20-Jähriger befuhr kurz vor sieben Uhr mit einem BMW die Landesstraße in Richtung Gomadingen. Am Ende einer Linkskurve im Bereich der Kläranlage kam er mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Skoda eines 31-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die beiden Fahrer. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit 13 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Esslingen (ES): Beim Abbiegen Radfahrerin übersehen

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Montagvormittag in Esslingen ereignet. Gegen 10.20 Uhr war ein 42 Jahre alter Mann mit einem Mercedes-Laster auf der Kiesstraße unterwegs und wollte an der Einmündung der Adlerstraße nach rechts in diese abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine 47-Jährige auf einem Pedelec, die den dortigen Radschutzstreifen befuhr. Die Frau musste daher ein Bremsmanöver einleiten und stieß gegen den Lkw. Sie wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Köngen (ES): Radfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Radler bei einem Sturz am Montagvormittag im Elsternweg erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge verbremste sich der Mann gegen 9.20 Uhr beim Befahren einer dortigen Kurve und stürzte anschließend zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. (rd)

Tübingen (TÜ): Fahrlässige Brandstiftung mit einem Verletzten

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach einem Brandgeschehen am Montagmittag in einer Wohnung am Lorettoplatz. Dort war auf einem eingeschalteten Herd Papier abgelegt worden, welches in der Folge Feuer fing. Der Brand, der sich drohte auszubreiten, wurde kurz nach 12.45 Uhr durch einen 36 Jahre alten Hausbewohner entdeckt, der die Flammen noch vor dem Eintreffen der verständigten Feuerwehr ablöschen konnte. Hierbei erlitt der Mann leichte Verletzungen, die durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. (gj)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Kreuzung Hechinger-/Charlottenstraße gewesen. Ein 54-Jähriger war gegen 11.10 Uhr mit einem VW von der Charlottenstraße aus nach links in die Hechinger Straße eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten KIA eines 66-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 14.500 Euro beziffert. Der KIA wurde abgeschleppt. (rd)

