Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein Lkw-Fahrer am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hohenecker Straße angerichtet. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zum Glück konnten aufmerksame Zeugen Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben.

Die Zeugen hatten beobachtet, wie der Lkw gegen 16.50 Uhr beim Rangieren gegen den geparkten Ford Fiesta stieß und diesen beschädigte. Der Fahrer sei ausgestiegen, habe sich den Unfallschaden betrachtet und sei anschließend einfach davongefahren. Am Ford blieb ein deutlicher Schaden im Heckbereich zurück.

Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Lkw-Fahrer laufen. Auf den Mann wartet eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

Eine Beschädigung an ihrem Auto hat auch eine Frau am Montagnachmittag in der Lina-Pfaff-Straße entdeckt. Nach Angaben der Halterin hatte sie den Wagen am Morgen gegen 8.25 Uhr in einem Parkhaus auf der zweiten Ebene abgestellt. Als sie am Nachmittag gegen 15.10 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, entdeckte sie einen Lackkratzer auf der Beifahrerseite.

Nach den Spuren zu urteilen, ist der Schaden nicht durch einen Unfall entstanden. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Sachbeschädigung und bittet unter Telefon 0631 369-2250 um Hinweise von Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell