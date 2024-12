POL-PPWP: Diebe nehmen Spülmaschine mit

Kaiserslautern (ots) - n der Kaiserstraße hat es am Montagmittag gekracht. Kurz vor halb eins prallte ein Autofahrer auf seinem Weg in Richtung Kindsbach mit seinem Opel Cascada auf einen geparkten Toyota Auris. Der 79-jährige Opel-Fahrer zog sich Verletzungen am Bein zu und wurde vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht. Sowohl der Opel als auch der Toyota wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt ...

