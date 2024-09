POL-FR: Freiburg: Erneute Schwerpunktkontrolle auf dem Stühlinger Kirchplatz - Drogen und Messer sichergestellt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 25.09.2024, in dem Zeitraum zwischen 23.10 Uhr bis 23.50 Uhr, brachen zwei unbekannte Männer einen Lagerraum eines E-Bike-Shops in der Ochsenmattstraße auf. Aus dem Lagerraum wurden insgesamt vier Pedelecs entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt über 12.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

mehr